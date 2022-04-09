Ксения Собчак получила гражданство Израиля. Haaretz

Российская журналистка, телеведущая Ксения Собчак вместе с сыном получила гражданство Израиля.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает израильское издание Haaretz со ссылкой на информированные источники.

Издание отмечает, что согласно израильскому закону, Собчак имеет право на получение гражданства, так как ее дедушка по материнской линии–еврей по национальности. Сын Собчак также имеет еврейские корни с отцовской стороны.

Ранее российские СМИ писали, что журналистка Собчак покинула страну после обострения российско-украинского конфликта. Сама Собчак опровергла слухи, сообщив, что просто вместе с сыном уехала в Турцию на отдых.