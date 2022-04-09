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Украина рассчитывает получить в июне статус члена ЕС

Украина рассчитывает получить в июне статус члена ЕС

Украина ожидает, что в июне получит статус кандидата в члены Евросоюза.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Украинское информагентство УНИАН сообщает, что во время визита в Киев 8 апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен передала президенту Украины Владимиру Зеленскому вопросник, добавление которого является необходимым шагом для предоставления государству статуса кандидата в члены ЕС. Фон дер Лейен пообещала, что процесс вступления Украины займет гораздо меньше времени, чем в случае с другими кандидатами

Через несколько дней после начала военных действий на Украине, 28 февраля, Зеленский подписал заявку Украины о вступлении в Европейский союз.


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