Канцлер Австрии посетил Украину
Канцлер Австрии Карл Нехаммер прибыл в Украину 9 апреля, где проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.
Как сообщает Арменпресс, кадры его прибытия были опубликованы австрийскими телеканалами.
Сообщается, что Нехаммер также посетит город Бучу.
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