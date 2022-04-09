Картина «Голубь мира» армянской художницы Кристины Оганеззбудет выставлена в Глендейле

Картина «Голубь мира» художницы Кристины Оганезз будет показана в Глендейле —при поддержке Burbank Art Association.

Как сообщает Арменпресс, выставка продлится до 29 апреля в галерее GEO.

"Я очень рада, что в эти трудные времена Burbank Art Association представляет мою картину, выражающую призыв к миру. На картине изображен голубь, цвета полотна соответствуют цветам украинского флага, а над головой голубя— строки из Библии, которые напоминают нам о новом начале и новой жизни. Надеюсь, что в регионе скоро установится мир", - отмечает Кристина Оганезз.

Ранее в Лос-Анджелесе, США, открылась выставка работ Оганезз. В США регулярно в различных галереях представлены работы художницы, привлекающие внимание людей.

Кристина Оганезз является почетным членом Союза художников Армении, членом Лондонской ассоциации Visual Artists Association, Американской ассоциации Portrait Association и Международного союза художников (Эстония). Художница выступала с индивидуальными и групповыми выставками в Армении и за ее пределами. Ее работы размещены в личных, государственных и музейных коллекциях. В 2020 году Оганезз получила премию имени Фриды Кало в Милане (Италия) за портрет Шарля Азнавура.