Экспорт не нефтяной продукции Ирана вырос
14:17, 9 Апрель, 2022
Средний экспорт не нефтяной продукции Ирана за месяц вырос на 38%.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает IRNA.
Отмечается, что новое правительство Ирана сумело обеспечить такой рост за счет развития своей экономической дипломатии, создания инфраструктур и устранения препятствий.
Иран экспорт не нефтяной продукции в среднем в месяц достиг 4.33 млрд. долларов, что на 38% больше, чем за период деятельности предыдущего правительства.
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