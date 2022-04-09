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Экспорт не нефтяной продукции Ирана вырос

Экспорт не нефтяной продукции Ирана вырос

Средний экспорт не нефтяной продукции Ирана за месяц вырос на 38%.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает IRNA.

Отмечается, что новое правительство Ирана сумело обеспечить такой рост за счет развития своей экономической дипломатии, создания инфраструктур и устранения препятствий.

Иран экспорт не нефтяной продукции в среднем в месяц достиг 4.33 млрд. долларов, что на 38% больше, чем за период деятельности предыдущего правительства.


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