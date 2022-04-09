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Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения,Никол Пашинян проинформировал президента России о результатах состоявшейся 6 апреля при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля встречи с президентом Азербайджана И.Алиевым.

Собеседники подчеркнули важность договоренностей о подписании мирного соглашения с Азербайджаном и начале работ по делимитации. Президент Российской Федерации выразил готовность полностью поддерживать эти процессы.

Было затронуто вторжение азербайджанских подразделений в зону ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.  Премьер-министр Пашинян выразил ожидание армянской стороны, что российские миротворцы предпримут конкретные меры для обеспечения вывода вторгшихся азербайджанских подразделений.

Премьер-министр Республики Армения и президент Российской Федерации коснулись также вопросов экономического сотрудничества между двумя странами и договорились, что эти вопросы будут подробно обсуждены в ходе официального визита Никола Пашиняна в Россию 19 апреля.


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