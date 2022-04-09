Владимир Зеленский хочет видеть Китай и Индию в числе стран - гарантов безопасности Украины

Владимир Зеленский хочет, чтобы Китай и Индия были в числе стран - гарантов безопасности Украины.

Как передает Арменпресс со ссылкой на российские СМИ, об этом президент Украины сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Мы бы хотели, чтобы США, Великобритания, Франция и Турция присоединились к тем странам-гарантам», — сказал Зеленский.

В ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта украинская сторона представила ряд предложений по включению российской делегации в переговорное мирное соглашение. Среди предложений есть пункт о статусе Украины. Украина соглашается закрепить свой нейтральный, неядерный статус, если ей будут предоставлены гарантии безопасности, которые «должны быть аналогичны статье 5 Североатлантического договора».Это включает также военную помощь и создание бесполетной зоны. Согласно предложению Киева, постоянными гарантами безопасности Украины могут стать постоянные члены Совета Безопасности ООН (включая Россию), а также Германия, Израиль, Италия, Канада, Польша и Турция.