В Армении температура воздуха постепенно повысится на 4-6 градусов

На территории Армении днем 9-го апреля, 12-го апреля —в отдельных районах, утром и днем 13-го —в большинстве регионов, ожидается дождь, в отдельных местах-также гроза. 10-11 апреля, ночью 13-го апреля и 14-го апреля ожидается погода без осадков.

Ветер западный, 3-6 м/с, 11-13 апреля в отдельных районах ожидается усиление ветра скоростью 18-23 м/с.

Как сообщаетАрменпресс, температура воздуха днем 9-11 апреля постепенно повысится на 4-6 градусов.

В Ереване днем 9-го апреля, 10-11 апреля, ночью 12-13апреля, 14-го ожидается погода без осадков. Днем 12-13 апреля ожидается дождь. 11-13 апреля ожидается усиление ветра до 16-20 м/с.