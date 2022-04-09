За три месяца Армению посетили 250 тыс. 790 туристов

В первом квартале 2022 года Армению посетили 250 798 туристов.

Как передает Арменпресс, показатели представил министр экономики Армении Ваан Керобян.

"Количество туристов, посетивших Армению в первом квартале 2022 года, составляет 250 798 человек, за тот же период 2021 года-87 131 человек, в 2019 году-333 150 человек", - сообщил Керобян.

Министр также представил данные за 2016-2022 годы по месяцам.