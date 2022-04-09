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Министры иностранных дел Армении и Кипра подтвердили отличный уровень двусторонних отношений

Министры иностранных дел Армении и Кипра подтвердили отличный уровень двусторонних отношений

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидес провели телефонный разговор, обсудив двусторонние отношения.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице вTwitter сообщил пресс-секретарь МИД Кипра Деметрис Деметриу.

"Состоялся теплый и дружественный телефонный разговор между министром иностранных дел Кипра Иоаннисом Касулидесом и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. В ходе телефонного разговора был подтвержден превосходный уровень двусторонних отношений, поддержка и солидарность Кипра армянскому народу в связи с предстоящими переговорами", - написал Деметриу.


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