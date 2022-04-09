Танго - в хоровом исполнении: хор «Комитас» по-новому прокомментирует работы известных авторов

Хор «Комитас» оперной студии имени Казароса Сарьяна Ереванской государственной консерватории 9 апреля выступит с концертом «Хоровое танго», в рамках которого исполнит известные произведения Астора Пьяццоллы, Ариэля Рамиреса, Пабло Луны и других любимых композиторов,

Корреспондент Арменпресс имел возможность принять участие в главном опыте концерта и побеседовать с хормейстером Гаяне Саакян, которая руководит хором с 2005 года.

По ее словам, зрители традиционно слушают мелодии танго в инструментальном исполнении, и для многих может быть необычным хоровое исполнение, что широко распространено в мире, а в Армении-нововведение.

"Посредством танго мы попытаемся отвлечь людей от тяжелых повседневных забот и привести в другой мир, где преобладают любовь и уважение друг к другу", - подчеркивает Саакян, добавив, что на вечере выступит весь состав хора, а также студенты консерватории․

В качестве солистов выступят Гурген Погосян, Луиза Еремян, Сирануш Овсиян, Маргарита Саргсян, Мариам Хачатрян, Саркис Минасян, Андраник Малхасян. Гитаристы Эдуард Грмушян и Генрик Меликян, пианистка - Гаяне Арзуманян, аккордеонист - Артем Гегамян. Танцевальные номера: Balmanukyan Dance Project, хореограф: Тагуи Маркосян.

Хор «Комитас» был сформирован в 1981 году, когда была основана оперная студия. На протяжении многих лет он выступал только в женском составе. По словам Саакян, в течение трех лет хор пополнился представителями мужского пола, что руководитель считает большим достижением.

Фотографии предоставлены консерваторией

Анжела Амбарцумян