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Британский и французский дайверы выжили после более чем двух дней пребывания в море в Малайзии

Британский и французский дайверы выжили после более чем двух дней пребывания в море в Малайзии

Француженка и британец, пропавшие после погружения у берегов Малайзии, были найдены через 2,5 дня после исчезновения

Как  передает Арменпресс, об этом сообщила полиция.

Четыре человека пропали без вести после дайвинга возле острова Токонг Сангголи. Инструктор группы, 35-летняя норвежка Кристина Гродем, была спасена в четверг.

Рыбаки заметили француженку и британца около часа ночи в водах Пенгеранга, значительно дальше от того места, где они ныряли. Сообщается, что их доставили в больницу, их состояние стабильное.


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