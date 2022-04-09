Европейские индексы - 08-04-22
МОСКВА, 9 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.46% и составил 14283.67 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.34% и составил 6548.22 пункта, британский FTSE вырос на 1.56% и составил 7669.56 пункта, а российский RTSI снизился на 1.14% и составил 1079.99 пункта.
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