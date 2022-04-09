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COVID-19: за сутки в Армении подтверждено 19 случаев

COVID-19: за сутки в Армении подтверждено 19 случаев

По состоянию на 11:00 часов 9 апреля всего в Армении подтверждено 422 662 случая заболевания коронавирусом, из них 410 310 – случаи выздоровления, 8620 - смерти.

В настоящее время лечение  получают2052 пациента.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает министерство здравоохранения РА. 

За прошедшие сутки проведено 2853 теста, подтверждено 19 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 15 граждан, зарегистрирован 1 случай летального исхода. 

Общее количество тестов достигло 2 млн 996 тыс. 057.


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