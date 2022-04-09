COVID-19: за сутки в Армении подтверждено 19 случаев

По состоянию на 11:00 часов 9 апреля всего в Армении подтверждено 422 662 случая заболевания коронавирусом, из них 410 310 – случаи выздоровления, 8620 - смерти.

В настоящее время лечение получают2052 пациента.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает министерство здравоохранения РА.

За прошедшие сутки проведено 2853 теста, подтверждено 19 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 15 граждан, зарегистрирован 1 случай летального исхода.

Общее количество тестов достигло 2 млн 996 тыс. 057.