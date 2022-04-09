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Власти Украины заявили об открытии 10 гуманитарных коридоров

Власти Украины заявили об открытии 10 гуманитарных коридоров

Власти Украины 9 апреля проведут эвакуацию мирных жителей по 10 гуманитарным коридорам.

Как передает Арменпресс, об этом на своем Telegram-канале сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Она также сообщила, что из Мариуполя в Запорожье можно ехать на собственном транспорте.


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