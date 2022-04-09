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Саудовская Аравия разрешила осуществлять хадж 1 млн паломников в год

Саудовская Аравия разрешила осуществлять хадж 1 млн паломников в год

Саудовская Аравия увеличила количество паломников, допущенных для проведения хаджа в мусульманские святыни - до 1 миллиона в год.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Saudi Press Agency со ссылкой на Министерство по вопросам хаджа и умры.

В этом году ежегодное паломничество в Мекку могут совершить полностью вакцинированные лица в возрасте до 65 лет, кто должен представить отрицательный ответ на ПЦР-тест при въезде в страну.


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