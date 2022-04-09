Правительства Армении и Словакии подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

В Министерство экономики Республики Армения 8 апреля было подписано Соглашение об экономическом сотрудничестве между правительствами Республики Армения и Словацкой Республикой.

Как передает Арменпресс, документ подписали министр экономики РА Ваан Керобян и посол Словакии в РА Мирослав Хацек.

Соглашение предусматривает развитие и диверсификацию взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Соглашение дает возможность развивать и углублять долгосрочные экономические отношения между двумя странами на основе равноправия, взаимной выгоды, в таких областях, как промышленность, туризм, энергетика, сельское хозяйство, малый и средний бизнес, транспорт и инфраструктура, экология защита, информационные технологии и связь и т.д.

Документ также предусматривает создание межправительственной комиссии

Подписанию документа предшествовало обсуждение министром Вааном Керобяном и послом Хацеком относительно перспектив развития торгово-экономических отношений между двумя странами.

Приветствуя гостя, Ваан Керобян отметил, что Армения высоко ценит развитие отношений с дружественной Словакией, подчеркнув, что настало время предпринять шаги, чтобы поставить имеющийся потенциал в двусторонних отношениях на практическую основу.

В ходе встречи министр представил актуальные приоритеты экономики Армении. Затем стороны обсудили направления, в которых возможно развитие эффективного двустороннего сотрудничества. Эти сферы - металлургия, машиностроение, микроэлектроника, в области химии – производство каучука, ювелирная, текстильная промышленность, фармацевтика.

Посол Мирослав Хацек предложил рассматривать страну-члена ЕС Словакию европейским центром, через который Армения сможет укрепить свои экономические связи с другими европейскими странами. Он отметил, что в Словакии Армению рассматривают как страну с большим потенциалом развития, с высококвалифицированными человеческими ресурсами, подчеркнув беспрецедентно быстрое развитие Армении в сфере информационных технологий.

В качестве направления сотрудничества посол выделил сферу сельского хозяйства, которая может представлять особый интерес для словацких предпринимателей. В этом контексте Мирослав Хацек сообщил, что в ближайшее время планируется визит министра иностранных дел Словакии в Армению, которого будет сопровождать группа бизнесменов для установления возможностей сотрудничества в Армении.

Посол Мирослав Хацек также отметил, что хорошие экономические отношения Армении с Ираном делают нашу страну еще более привлекательной для Словакии.