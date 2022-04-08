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Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Как передает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, об этом сообщает МИД Азербайджана.

«Байрамов и Чавушоглу обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, в том числе о выполнении положений трехсторонних заявлений. Стороны обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном, а также встречу на высоком уровне в Брюсселе», - говорится в сообщении.

Министры также обсудили ситуацию в Украине и вокруг нее, сотрудничество на многосторонних площадках и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.


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