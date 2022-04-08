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Назначены новые послы Армении в Казахстане, Андорре, Ирландии и на Мальте

Назначены новые послы Армении в Казахстане, Андорре, Ирландии и на Мальте

Президент Ваагн Хачатурян подписал указы о назначении послов Армении в четырех странах. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Гевондян назначен послом Армении в Казахстане (резиденция в Нур-Султане). 

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Королевстве Испания Сос Аветисян также назначен по совместительству Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Андорра (резиденция в Мадриде).

Посол в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Варужан Нерсисян назначен послом по совместительству в Ирландии (резиденция в Лондоне). Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Италии Цовинар Амбарцумян назначена по совместительству послом на Мальте (резиденция в Риме).


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