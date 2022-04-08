Омбудсмен Армении приняла посла Нидерландов

Защитник прав человека Кристине Григорян приняла Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Нидерландов в Республике Армения Николаса Схермерса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса омбудсмена, приветствуя посла, Григорян представила объем полномочий защитника прав человека в рамках Конституционного мандата и высокий уровень общественного доверия к институту омбудсмена как лучшей гарантии решительной реализации этой миссии.

Посол, в свою очередь, выразил удовлетворение продолжением сотрудничества с Кристине Григорян в рамках миссии омбудсмена, отметив важность деятельности этого института, подчеркнув, что в его стране защитник прав человека является одним из пяти столпов государства.

По предложению посла Схермерса Кристине Григорян представила приоритеты института омбудсмена, в частности, проблемы среды безопасности, обусловленной правами человека, подчеркнув, что, говоря о пограничной безопасности, прежде всего, имеется в виду среда, которая в полной мере обеспечивает реализацию прав человека.

Кристине Григорян представила послу Схермерсу приоритетные послевоенные проблемы военнопленных, других удерживаемых лиц, пропавших без вести и их семей. Она отметила необходимость внедрения эффективных механизмов предотвращения всех форм дискриминации, предотвращения домашнего насилия, а также исключения языка ненависти с привлечением всех заинтересованных сторон, в том числе средств массовой информации.