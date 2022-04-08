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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-04-22

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-04-22

ЕРЕВАН, 8 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 8 апреля, курс доллара США сократился на 1.23 драмa и составил 475.69 драм. Курс евро сократился на 1.72 драмa и составил 517.79 драм. Курс российского рубля вырос на 0.11 драмa и составил 6.37 драм. Курс британского фунта сократился на 3.09 драмa и составил 620.39 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 41.92 драмa и составила 29553.71 драм. Цена серебра выросла на 0.80 драмa и составила 372.86 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.


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