Азиатские индексы - 08-04-22
ТОКИО, 8 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.36% и составил 26985.80 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.21% и составил 1896.79 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.47% и составил 3251.85 пункта, а HANG SENG вырос на 0.29% и составил 21872.01 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 18:04 Предстоящие на 9 апреля мероприятия
- 17:50 Международное сообщество продолжает видеть урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках МГ ОБСЕ: Мирзоян
- 17:40 Лавров заявил, что США и Франция не готовы продолжать контакты с Россией в формате МГ ОБСЕ
- 17:27 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-04-22
- 17:26 Азиатские индексы - 08-04-22
- 17:16 Российские миротворцы занимаются инцидентом, есть требующие уточнения обстоятельства: Лавров о вторжении в Парух
- 17:15 В Израиле силовикам дали полную свободу действий в борьбе с терроризмом
- 17:03 РФ готова содействовать в вопросе подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном
- 16:47 Арарат Мирзоян подчеркнул важность полноценной работы сопредседательства Минской группы ОБСЕ
- 16:41 Президент Арцаха провел заседание Совета безопасности
- 16:25 Еще один сигнал о взрывном устройстве в торговом центре «Мегамол»: идет эвакуация людей
- 16:19 ЕК объявила о запуске платформы для совместных закупок газа и водорода странами ЕС
- 16:16 Посол Трейси подтвердила поддержку США переговорам по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта
- 16:14 Сигнал тревоги о взрывном устройстве торговом центре «Россия Молл»: эвакуировано около 1 000 человек
- 16:06 В Ереване будет установлен Памятник армяно-российской дружбы
- 15:51 Сигнал тревоги о взрывном устройстве в торговом центре «Метроном»: идет проверка территории центра
- 15:50 Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Ленобласти
- 15:20 Приоритетом Макрона в случае переизбрания станет обеспечение энергонезависимости Франции
- 15:16 Уверен, что эффективная деятельность миротворцев в Нагорном Карабахе поможет установлению стабильности: Арарат Мирзоян
- 15:14 Председатель КГД и посол Ирана в Армении обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
- 14:58 Мы продолжим помогать Армении в деле укрепления ее обороноспособности и защиты границ: Сергей Лавров
- 14:47 Япония вводит санкции против около 20 российских организаций
- 14:43 Депутат Парламента Греции осудил удерживание Азербайджаном армянских военнопленных
- 14:32 В Армении с 13 по 22 октября будет проведена перепись населения
- 14:11 Мировые цены на продовольствие достигли рекордных уровней за всю историю
11:13, 07.04.2022
1336 просмотров Сообщение Министерства обороны Азербайджана не соответствует действительности: Министерство обороны Армении
15:19, 04.04.2022
1250 просмотров Мир молча наблюдает за посягательствами Азербайджана на Арцах: Валери Буайе
15:45, 01.04.2022
1236 просмотров Вопрос статуса Нагорного Карабаха для Армении принципиален
14:04, 02.04.2022
1184 просмотров Марина Кальюранд призвала Азербайджан немедленно отвести свои войска
15:18, 03.04.2022
1103 просмотров Дождь, повышение температуры, усиление ветра. Ожидаемая погода в Армении