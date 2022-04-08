Еще один сигнал о взрывном устройстве в торговом центре «Мегамол»: идет эвакуация людей

8 апреля в 15:32 в Национальный центр управления кризисными ситуациями поступила информация, что на территории торгового центра «Мегамол» в Ереване заложено взрывное устройство.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС, на место выехали пожарный расчет пожарно-спасательного отряда города Еревана и пожарный расчет пожарно-спасательного отряда Спасательного управления.

Спасатели совместно с сотрудниками полиции проводят эвакуационные работы.

Это третий за день сигнал о взрывных устройствах в торговых центрах. Ранее МЧС сообщало, что 8 апреля в 14:13 в Национальный центр управления кризисными ситуациями поступила информация, что в торговом центре «Метроном» на улице Исаакяна в Ереване заложено взрывное устройство.

В 14:56 поступил сигнал о взрывном устройстве в торговом центре «Россия Молл».