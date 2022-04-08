Европейская комиссия (ЕК) объявила о запуске платформы для совместных закупок газа и водорода странами ЕС с целью снижения их зависимости от поставок из РФ. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении ЕК.

"С целью получения энергетических поставок по приемлемым ценам в текущей геополитической обстановке и снижения зависимости от российского газа Еврокомиссия создала со странами ЕС платформу для совместных закупок газа, сжиженного природного газа и водорода. Первая виртуальная встреча участников прошла в четверг", - сообщила ЕК.

Еврокомиссия отметила, что главной задачей платформы будет "объединение спроса" на газ. "Платформа будет работать с представителями стран - членов ЕС, чтобы повысить возможности привлекать надежных поставщиков с глобального рынка по стабильным ценам, которые отражают предсказуемость и объем европейского рынка. Это позволит продвигаться, когда будет возможность, к совместным закупкам", - говорится в документе.

Кроме того, данная платформа займется поиском альтернативных России поставщиков газа на мировом рынке, "учитывая необходимость уже в 2022 году заместить значительный объем российского газа и ограниченный объем мирового рынка".

В настоящий момент российский экспорт покрывает до 40% потребления газа в ЕС. К концу 2022 года Еврокомиссия поставила перед странами сообщества задачу сократить импорт из России на две трети.