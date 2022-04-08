Сигнал тревоги о взрывном устройстве торговом центре «Россия Молл»: эвакуировано около 1 000 человек

8 апреля в 14:56 в Национальный центр управления кризисными ситуациями поступил сигнал тревоги, что на территории торгового центра «Россия Молл» в Ереване заложено взрывное устройство.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС, на место происшествия выехал пожарный расчет из пожарно-спасательного отряда спасательного управления МЧС Еревана, дежурный психолог отдела психологического обеспечения, дежурные группы спасательной службы.

Спасатели совместно с полицией эвакуировали из центра около 1 000 человек.

Ранее МЧС сообщило, что 8 апреля в 14:13 в Национальный центр управления кризисными ситуациями поступила информация о том, что в торговом центре «Метроном» на улице Исаакяна в Ереване заложено взрывное устройство.

Спасатели совместно с сотрудниками полиции эвакуировали около 500 горожан.

Проводятся работы по проверке территории.