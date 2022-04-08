Сигнал тревоги о взрывном устройстве в торговом центре «Метроном»: идет проверка территории центра

8 апреля в 14:13 в Национальный центр управления кризисными ситуациями поступила информация, что в торговом центре «Метроном», расположенном в подземном переходе улицы Исаакяна в Ереване, заложено взрывное устройство.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС, на место выехал пожарно-спасательный отряд пожарно-спасательного отряда МЧС города Еревана

Спасатели совместно с сотрудниками полиции эвакуировали около 500 горожан.

Идет проверка территории торгового центра.