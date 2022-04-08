Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Ленобласти
Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Ленинградской области. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пятницу днем российские военные.
Они отметили, что экипаж разбившегося самолета катапультировался, за ним вылетели спасательные вертолеты.
По данным военных, причиной произошедшего могла стать техническая неисправность.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 16:41 Президент Арцаха провел заседание Совета безопасности
- 16:25 Еще один сигнал о взрывном устройстве в торговом центре «Мегамол»: идет эвакуация людей
- 16:19 ЕК объявила о запуске платформы для совместных закупок газа и водорода странами ЕС
- 16:16 Посол Трейси подтвердила поддержку США переговорам по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта
- 16:14 Сигнал тревоги о взрывном устройстве торговом центре «Россия Молл»: эвакуировано около 1 000 человек
- 16:06 В Ереване будет установлен Памятник армяно-российской дружбы
- 15:51 Сигнал тревоги о взрывном устройстве в торговом центре «Метроном»: идет проверка территории центра
- 15:50 Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Ленобласти
- 15:20 Приоритетом Макрона в случае переизбрания станет обеспечение энергонезависимости Франции
- 15:16 Уверен, что эффективная деятельность миротворцев в Нагорном Карабахе поможет установлению стабильности: Арарат Мирзоян
- 15:14 Председатель КГД и посол Ирана в Армении обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
- 14:58 Мы продолжим помогать Армении в деле укрепления ее обороноспособности и защиты границ: Сергей Лавров
- 14:47 Япония вводит санкции против около 20 российских организаций
- 14:43 Депутат Парламента Греции осудил удерживание Азербайджаном армянских военнопленных
- 14:32 В Армении с 13 по 22 октября будет проведена перепись населения
- 14:11 Мировые цены на продовольствие достигли рекордных уровней за всю историю
- 14:02 ЕС утвердил пятый блок экономических и индивидуальных санкций против России
- 13:46 Начался визит Арарата Мирзояна в Москву: проходит встреча министра с Сергеем Лавровым
- 13:43 Вышел в свет сборник статей, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Россией
- 13:29 Летом в Грузию будут летать самолеты 34 авиакомпаний из 30 стран
- 13:09 Драма Дидье Карона «Фальшивая нота» пополнит репертуар Русского театра им. К. Станиславского
- 13:03 Премьер Словакии и глава Еврокомиссии прибыли на Украину
- 12:52 Президент Армении принял представителя Детского фонда ООН
- 12:24 Южная Корея высвободит дополнительные стратегические запасы нефти
- 12:09 Посол Армении в Греции провел онлайн-встречу с вице-спикером Европейского парламента
11:13, 07.04.2022
1322 просмотров Сообщение Министерства обороны Азербайджана не соответствует действительности: Министерство обороны Армении
15:19, 04.04.2022
1246 просмотров Мир молча наблюдает за посягательствами Азербайджана на Арцах: Валери Буайе
15:45, 01.04.2022
1232 просмотров Вопрос статуса Нагорного Карабаха для Армении принципиален
14:04, 02.04.2022
1181 просмотров Марина Кальюранд призвала Азербайджан немедленно отвести свои войска
15:18, 03.04.2022
1100 просмотров Дождь, повышение температуры, усиление ветра. Ожидаемая погода в Армении