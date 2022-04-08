Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Ленобласти

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Ленинградской области. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пятницу днем российские военные.

Они отметили, что экипаж разбившегося самолета катапультировался, за ним вылетели спасательные вертолеты.

По данным военных, причиной произошедшего могла стать техническая неисправность.