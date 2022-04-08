Приоритетом Макрона в случае переизбрания станет обеспечение энергонезависимости Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства одним из своих приоритетов сделает обеспечение энергетической независимости страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы сильно зависимы с точки зрения энергетики. На мой взгляд, вопросы торгового баланса, энергетической независимости и покупательной способности - это стороны одной и той же проблемы, - отметил Макрон в пятницу в эфире радиостанции RTL. - Поэтому освобождение от энергетической зависимости будет моим приоритетом во время второго срока". Говоря о своих первых действиях в случае переизбрания, Макрон заявил, что первый визит намерен совершить в Германию. "[Канцлер ФРГ] Олаф Шольц станет моим первым собеседником", - добавил французский лидер.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура (10 и 24 апреля). Конституционный совет зарегистрировал в общей сложности 12 кандидатов, в том числе Макрона. Последние опросы отдают ему лидерство в первом туре (27%). Второй и третий результат, как ожидается, должны показать кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (23,5%) и основатель левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон (17,5%).