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Председатель КГД и посол Ирана в Армении обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Председатель КГД и посол Ирана в Армении обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян 8 апреля принял чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббаса Бадахшана Зохури.

Как сообщили «Арменпресс» в КГД, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов по сотрудничеству в таможенной сфере, представляющих взаимный интерес.

Председатель КГД и чрезвычайный и полномочный посол ИРИ в РА высоко оценили достижения, зафиксированные за последние годы в результате тесного сотрудничества между двумя странами.


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