В Армении с 13 по 22 октября будет проведена перепись населения
Под председательством вице-премьера Амбарцума Матевосяна 8 апреля состоялось заседание общегосударственной комиссии по подготовке и проведению в Республике Армения в 2022 году переписи населения.
Согласно решению правительства, очередная перепись населения будет проведена с 13 по 22 октября 2022 года.
В ходе заседания Статистический комитет представил на рассмотрение комиссии отчет о проделанной работе за 2022 год и информацию о ходе подготовки к проведению переписи населения. Было отмечено, что в 2022 г. подготовительные работы по переписи были организованы с использованием руководств и процедур по применению комбинированного метода проведения переписи населения Европейской экономической комиссии ООН и ООН 2020 года, со сбором основных показателей, получаемых из Государственного регистра населения, и данных, определяемых программой переписи населения с выборочным опросом в 25%.
По второму вопросу повестки дня был обсужден проект программы переписи населения (анкеты).
В пятидневный срок после представления мнений и предложений от членов комиссии, доработок анкеты, проект программы переписи будет представлен на утверждение правительства РА для того, чтобы на следующем этапе решением Статистического комитета была утверждена анкета переписи населения.
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