Начался визит Арарата Мирзояна в Москву: проходит встреча министра с Сергеем Лавровым

Начался визит Арарата Мирзояна в Москву. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

В настоящее время проходит приватная беседа министров иностранных дел Армении и России Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова, за которой последует встреча в расширенном составе.