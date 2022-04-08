Президент Армении принял представителя Детского фонда ООН

Президент республики Ваагн Хачатурян 8 апреля принял представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кристин Вайганд.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Ваагн Хачатурян отметил, что Армения высоко ценит роль Детского фонда ООН в деле защиты прав детей в Армении, решения проблем улучшения их здоровья и условий жизни.

Президент особо отметил важность реализации программ, направленных на детей, перещенных из Арцаха вследствие войны, проживающих в пострадавших от конфликта общинах, а также в приграничных районах.

Состоялся обмен мнениями, в частности, по реализации совместных программ, касающихся образования.

Собеседники выразили уверенность, что и в будущем, учитывая приоритеты и цели Армении, Детский фонд ООН тесно будет сотрудничать с соответствующими звеньями правительства в интересах защиты прав и благополучия детей, подростков и молодежи.