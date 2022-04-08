Время в Ереване: 11:07:36,   8 Апрель

Южная Корея высвободит дополнительные стратегические запасы нефти

Южная Корея высвободит дополнительные стратегические запасы нефти

Южная Корея решила высвободить еще 7,23 миллиона баррелей стратегических запасов нефти, чтобы способствовать снижению высоких цен на энергоносители в условиях продолжающегося кризиса на Украине, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.

Ранее в Сеуле уже решили высвободить 4,42 миллиона баррелей. Решение сделано согласно договоренности стран-член Международного энергетического агентства. С прошлого месяца они согласились высвободить в общем 180 миллионов баррелей нефти из своих резервов в ответ на напряженность на нефтяных рынках, вызванную кризисом на Украине, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Решение направлено на обеспечение стабильности на энергетическом рынке как внутри страны, так и за рубежом, чтобы снизить нагрузку на наш народ и экономику в условиях затянувшегося украинского кризиса и резкого роста цен на энергоносители", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, для Южной Кореи 7,23 миллиона баррелей является самым большим объемом, когда-либо выпущенным страной из стратегических запасов в рамках подобных международных мер. Оставшихся запасов хватит более чем на 90 дней без импорта нефти.

Как сообщает агентство Рёнхап, цены на дубайскую нефть, эталон Южной Кореи, в среду достигли 103,79 доллара за баррель, в конце 2021 года цена была 77,12 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что потребительские цены в Южной Корее в марте выросли более чем на 4,1% в годовом исчислении, максимум инфляции впервые с декабря 2011 года, на фоне роста цен на энергоносители подскочили из-за украинского кризиса.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]