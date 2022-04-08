Посол Армении вручил верительные грамоты президенту Израиля Ицхаку Герцогу

Посол Армении в Израиле Арман Акопян вручил верительные грамоты президенту Израиля Ицхаку Герцогу.

Как передает «Арменпресс», Israelnationalnews сообщает, что Ицхак Герцог и Арман Акопян обратились к 1 700-летней истории армянской общины на Святой Земле, сходства между евреями и армянами, как народами, имеющими независимые государства и диаспору.

Ицхак Герцог отметил, что его отец, шестой президент Израиля, принимал верительные грамоты первого посла Армении в Израиле после установления дипломатических отношений.

Посол Арман Акопян передал приветствия от президента РА Ваагна Хачатуряна президенту Израиля и народу Израиля.

В конце церемонии вручения верительные грамот Ицхак Герцог пригласил посла Армении ознакомиться с керамическими работами армянской художницы из Иерусалима Мари Балян, которые украшают резиденцию президента.