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Председательство ОБСЕ приветствует встречу глав Армении и Азербайджана

Председательство ОБСЕ приветствует встречу глав Армении и Азербайджана

Действующий председатель ОБСЕ приветствует встречу лидеров Армении и Азербайджана под эгидой председателя Европейского совета и начало процесса возможного мирного соглашения. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении польского председательства в ОБСЕ, которое было опубликовано в Twitter.

«Председательство готово поддержать все усилия по обеспечению стабильной и мирной обстановки на Южном Кавказе», - говорится в сообщении.

5 апреля премьер-министр Никол Пашинян находился с двухдневным рабочим визитом в Брюсселе. Он провел приватную беседу с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Затем состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Совета Европы Шарля Мишеля и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.


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