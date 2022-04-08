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В Армении за прошедший день подтверждено 14 случаев заболевания COVID-19

В Армении за прошедший день подтверждено 14 случаев заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 8 апреля в Армении всего подтверждено 422 643 случая заражения COVID-19, 410 295 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 619 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 050 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 2 046 тестов. Подтверждено 14 случаев заболевания COVID-19, 25 заболевших вылечились, летальных исходов не зарегистрировано.

Всего проведено 2 993 204 тестирования.


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