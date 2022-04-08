Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что конфликт на Украине не закончится в ближайшие недели и призывает к гуманитарной помощи населению. Как передает Арменпресс, об этом глава государства, баллотирующийся на второй срок, заявил в пятницу в эфире радиостанции RTL.

"Этот конфликт, к сожалению, не завершится в ближайшее время, - считает он. - Я думаю, что мы увидим очень тяжелую ситуацию в Донбассе в ближайшие дни и недели". "Поэтому мы делаем все вместе с Турцией и Грецией и ООН для организации гуманитарных операций в городах Мариуполь и Днепр", - подчеркнул Макрон.