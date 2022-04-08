СМИ: в Израиле ликвидировали террориста, открывшего стрельбу в Тель-Авиве

Израильские силовики ликвидировали террориста, застрелившего двух человек в центре Тель-Авива․ Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на Общую службу безопасности Израиля.

Теракт произошел накануне вечером на улице Дизенгоф, известной многочисленными ресторанами и барами. Два человека погибли, 12 получили ранения, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сегодня утром террориста выследили в тель-авивском пригороде Яффа, в перестрелке его ликвидировали. В поисках участвовали около тысячи полицейских, которым помогали солдаты ЦАХАЛ.

По информации Общей службы безопасности, террористом был палестинец, проживавший на Западном берегу реки Иордан.