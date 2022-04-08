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Посол Армении в Германии обсудил с депутатами Бундестага региональные отношения

Посол Армении в Германии обсудил с депутатами Бундестага региональные отношения

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Германии Виктор Енгибарян обсудил с депутатами Бундестага региональные и международные отношения.

Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Германии сообщает, что Виктор Енгибарян 7 апреля встретился со спикером по вопросам внешней политики Фракции левых Бундестага ФРГ, членом постоянной комиссии Бундестага по внешним сношениям Грегором Гизи.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся расширения сотрудничества между Арменией и Германией, также затронули другие темы, касающиеся региональных и международных отношений.

В тот же день посол Виктор Енгибарян встретился и с депутатом фракции ХДС/ХСС Бундестага ФРГ Кнутом Абрахамом. Обсуждались вопросы, касающиеся расширения сотрудничества между Арменией и Германией, также региональных и международных отношений.


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