Военная помощь США Украине включает свыше 6 тыс. комплексов Stinger и Javelin

Военная помощь Вашингтона Киеву включает более 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, свыше 5 тыс. противотанковых ракетных комплексов Javelin и сотни барражирующих снарядов Switchblade. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении, распространенном в четверг пресс-службой Белого дома.

"Все противотанковые и противовоздушные системы из двух пакетов военной помощи, одобренных президентом [США Джо Байденом] в марте, были доставлены", - указывается в документе. В нем отмечается, что "администрация продолжает работать с союзниками и партнерами над тем, чтобы определить дополнительные вооружения", которые могут быть переданы Киеву. "Более 30 стран отправили Украине военную помощь, отчасти благодаря нашим дипломатическим усилиям", - добавили в Белом доме.

В заявлении констатируется, что общий объем военной помощи США Украине с 24 февраля оценивается в $1,7 млрд, а с января 2021 года - в $2,4 млрд. Она включает в себя также более 7 тыс. противотанковых систем, помимо Javelin, свыше 7 тыс. единиц стрелкового оружия, более 50 млн единиц боеприпасов, 45 тыс. комплектов бронежилетов и касок, ракетные комплексы с лазерной системой наведения, радиолокационные станции для борьбы с артиллерией, беспилотниками и минометами. Кроме того, указанное содействие включает предоставление беспилотных летательных аппаратов Puma, бронеавтомобилей, систем ночного видения и средств связи.