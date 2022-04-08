Гуманитарная группа Армении передала медучреждениям Алеппо 4 тонны медикаментов

7 апреля 9-я гуманитарная группа Армянской гуманитарной миссии вместе с посольством Республики Армения в Сирии доставила в медицинские учреждения Алеппо 4 тонны медикаментов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Экспертный центр гуманитарного разминирования.

Представители здравоохранения Сирии выразили благодарность за ежедневную медицинскую помощь, оказываемую армянскими врачами.

Армянская гуманитарная миссия медицинским учреждениям Алеппо уже передала 24 тонны медикаментов.