Европейские индексы - 07-04-22
МОСКВА, 8 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.52% и составил 14078.15 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.57% и составил 6461.68 пункта, британский FTSE снизился на 0.47% и составил 7551.81 пункта, а российский RTSI вырос на 5.57% и составил 1092.41 пункта.
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