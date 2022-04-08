Цены на цветные металлы - 07-04-22

ЛОНДОН, 8 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 7 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.63% и составила 3385.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.06% и составила 10311.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.20% и составила 2384.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.69% и составила 33698.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.57% и составила 43600.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.01% и составила 4188.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.10% и составила 42483.03 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.