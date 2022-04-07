Песков выразил надежду, что военные действия в Украине скоро закончатся

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что операция в Украине может закончиться дипломатическим путем, это зависит от украинской позиции и согласия с российскими условиями.

"Да, может. Это будет значительно зависеть от последовательности украинской позиции и в какой степени они будут готовы пойти на наши условия", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, ответил Песков в эфире телеканала Sky News на вопрос о возможном разрешении ситуации в Украине путем переговоров.

"Мы на самом деле надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем эта операция достигнет своих целей или закончится путем переговоров между российской и украинской делегацией", - подчеркнул Песков. Он отметил, что российские военные делают все возможное для завершения операции.