Выход России из ВТО не обсуждается: глава Минпромторга РФ 

Россия не планирует выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), таких предложений нет и соответствующие обсуждения не ведутся. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мне такие предложения пока неведомы - о том, что такое обсуждается", - сказал он, отвечая на вопрос о выходе РФ из ВТО.

В конце марта директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что выход РФ из ВТО контрпродуктивен: он стал бы плохим сигналом и подарком недругам Москвы.

Россия официально присоединилась к Всемирной торговой организации в августе 2012 года. При этом процесс вступления России в ВТО стал рекордно долгим - переговоры продолжались почти 18 лет. Членство в организации, в частности, позволяет стране участвовать в выработке правил международной торговли с учетом своих национальных интересов.