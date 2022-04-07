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Сенат США одобрил лишение России наибольшего благоприятствования в торговле

Сенат США одобрил лишение России наибольшего благоприятствования в торговле

Американские сенаторы проголосовали за лишение России и Белоруссии режима наибольшего благоприятствования в торговле из-за событий на Украине.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, законопроект был одобрен единогласно – всеми ста членами верхней палаты конгресса.

Инициатива позволяет США устанавливать тарифы на импорт из обеих стран выше стандартных уровней Всемирной торговой организации. После утверждения в сенате документ переходит в палату представителей.


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