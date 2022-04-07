Анна Акопян приняла родственников жертв 44-дневной войны и Апрельской войны

По случаю Дня материнства и красоты супруга премьер-министра Анна Акопян приняла на открытой площадке правительственного дома родственников жертв 44-дневной войны и Апрельской войны.

Как сообщает Арменпресс, Анна Акопян поблагодарила участников мероприятия за то, что они приняли приглашение. Она подчеркнула, что роль матерей в жизни каждого человека очень велика, и мать каждой жертвы войны должна в первую очередь требовать от общества уважать память своих сыновей, живя так, чтобы быть достойными пролитой их сыновьями крови.

«Я очень рада, что вы откликнулись на мое приглашение и пришли вместе отпраздновать День материнства и красоты. Здесь собрались мамы, красивые женщины, красивые маленькие девочки, и я не могу себе представить лучшей среды, потому что мы вместе и можем свободно разговаривать и общаться. Я думаю, что если наши матери станут сильнее, наша страна тоже станет сильнее», — сказала она.

В своем выступлении Анна Акопян зачитала послание премьер-министра по случаю Дня материнства и красоты, добавив, что это послание следует воспринимать не как очередное поздравление, а как послание, которое следует принять, понять и жить таким образом.

«Мой посыл следующий: в нашей стране много несправедливости, и нам нравится отгонять от себя то, что сложно, является проблемным, нам нравится создавать разные группы, если возникает вопрос, мы любим обвинять других, но мы должны признать, что виновны мы все. Моя сегодняшняя просьба такова: мы должны своей повседневной жизнью показать нашим обессмертившим себя героям, что мы их заслуживаем.

И я прошу всех матерей стать авангардом борьбы за то, чтобы вывести страну со всех неправильных путей, поставить на правильный путь, на путь развития, потому что матери породили героев и со своей высоты имеют право требовать уважения, быть достойными своей утраты и памяти своих героев», - заключила Акопян.