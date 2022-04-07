При поддержке посольства Нидерландов в Армении стартует пять новых программ по расширению прав и возможностей женщин

Посольство Королевства Нидерландов в Армении 7 апреля подписало соглашение о поддержке пяти новых программ с пятью армянскими организациями, в том числе региональными.

Как сообщили Арменпресс в посольстве Королевства Нидерландов в Армении, программы по защите прав женщин, расширению прав и возможностей женщин и гендерному равенству в Армении направлены на защиту трудовых прав женщин, прав женщин-езидов, предотвращение насилия в отношении женщин и гендерное равенство.

«Права женщин, гендерное равенство и женское лидерство — очень важные ценности для Нидерландов, которые мы продвигаем и к которым стремимся в нашей стране и во всем мире. Сегодня мы запускаем новые программы и партнерские отношения, направленные на создание лучшей среды и равенства для женщин», - сказал посол Королевства Нидерландов в Армении Николас Схермерс.