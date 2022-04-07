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Азиатские индексы - 07-04-22

Азиатские индексы - 07-04-22

ТОКИО, 7 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.69% и составил 26888.57 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.56% и составил 1892.90 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.42% и составил 3236.70 пункта, а HANG SENG снизился на 1.23% и составил 21808.98 пункта.


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