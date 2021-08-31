Предстоящие на 8 апреля мероприятия
17:30, Апрель 07, 2022
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 17:33 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-04-22
- 17:32 Азиатские индексы - 07-04-22
- 17:30 Предстоящие на 8 апреля мероприятия
- 17:26 Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 495 млн
- 17:22 Как никогда важно найти способы дипломатического разрешения конфликтов: Боррель о встрече в Брюсселе
- 17:07 Главы МИД G7 обеспокоены ситуацией на ядерных объектах Украины
- 17:02 Главы МИД G7 отрицают, что цены на продукты выросли из-за санкций против РФ
- 16:50 Правительство утвердило Србуи Геворкян на должность ректора Педагогического университета
- 16:37 Армения заинтересована в отношениях с Доминиканой: посол Доминиканской Республики вручил копии верительных грамот
- 16:22 Губернатор Техаса распорядился отправлять нелегальных мигрантов в Вашингтон
- 16:03 По вопросу открытия коммуникаций есть определенные разночтения: Пашинян о встрече в Брюсселе
- 16:02 Никол Пашинян представил принципиальные вопросы, которые станут предметом переговоров с Азербайджаном
- 15:39 Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Шарль Мишель обсудили вопрос сотрудничества в деле выяснения судеб без вести пропавших
- 15:25 Обсуждения вокруг событий в Парухе не привели к единой оценке ситуации: Пашинян о встрече в Брюсселе
- 15:18 Турция передала дело об убийстве Хашукджи Саудовской Аравии, сообщили СМИ
- 15:13 В 14 км к северо-востоку от села Бавра произошло землетрясение магнитудой 2,4
- 14:47 В Европейском регионе ВОЗ из-за загрязнения воздуха каждую минуту умирает один человек
- 14:47 СМИ: страны G7 продолжат экономическое давление на РФ из-за Украины
- 14:44 Кремль приветствует решение Еревана и Баку начать процесс мирных переговоров
- 14:42 США и НАТО не готовы вступать в прямой конфликт с Россией, заявил Нарышкин
- 14:21 Пятый пакет санкций ЕС против РФ могут огласить в четверг или пятницу
- 14:08 «Nasdaq» поздравил «Orion», поддерживающего армянские стартапы, с вложением инвестиций в $27 млн
- 13:43 Reuters: ЕС запретят импорт угля из России позже, чем планировалось
- 13:12 В Гегаркуникской области начались весенние посевные работы
- 13:06 Глава Йемена передал власть президентскому руководящему совету
11:29, 31.03.2022
1249 просмотров Армения неоднократно отвечала на предложения Азербайджана: премьер-министр
15:19, 04.04.2022
1209 просмотров Мир молча наблюдает за посягательствами Азербайджана на Арцах: Валери Буайе
15:45, 01.04.2022
1196 просмотров Вопрос статуса Нагорного Карабаха для Армении принципиален
14:04, 02.04.2022
1141 просмотров Марина Кальюранд призвала Азербайджан немедленно отвести свои войска
15:18, 03.04.2022
1059 просмотров Дождь, повышение температуры, усиление ветра. Ожидаемая погода в Армении